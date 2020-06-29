Moskova’daki Zafer Geçidi’nde boy gösteren ‘ölümcül makineler’ Çin basınında

Çin’de yayınlanan Huanqiu Shibao gazetesi, Sovyet ordusunun Nazi güçlerini yenilgiye uğratmasının 75. yıldönümü dolayısıyla Moskova’da düzenlenen Zafer Geçidi’nde T-90M tankları, TOS-2 çok namlulu roketatar sistemleri ve modernize edilen T-80BVM tankları gibi ‘ölümcül makinelerin’ yer aldığını yazdı.

Gazetede yayınlanan makalede, Kızıl Meydan’da düzenlenen Zafer Geçidi’nde T-90M tankları, TOS-2 çok namlulu roketatar sistemleri ve modernize edilen T-80BVM tankları gibi ‘ölümcül makinelerin’ yeni versiyonlarının boy gösterdiği belirtildi.

‘Başlıca kahraman T-90M tankı oldu’

“Ölümcül makine olarak adlandırılan ana muharebe tankı (T-90M) son yıllarda düzenlenen Zafer Geçidi’nin başlıca kahramanı” denilen yazıda, söz konusu tankın yüksek savaş verimliliğine sahip olduğu ve muharebe silahlarının değişim döneminde Rus ordusunun operasyonel gereksinimlerini karşıladığı kaydedildi.

‘Modernize edilen T-80BVM tankı ve TOS-2 çok namlulu roketatar sistemi dikkat çekti’

Makalede, T-90M’nin yanı sıra geçit töreninde çok dikkat çeken diğer bir tankın modernize edilen T-80BVM olduğu vurgulandı.

Yazarların dikkat çektiği bir diğer silahsa modernize edilen çok namlulu roketatar sistemi TOS-2 oldu:

“Askeri geçitte boy gösteren diğer bir ‘ölümcül makine’ modernize edilen çok namlulu roketatar sistemi TOS-2 oldu. Bu silah, TOS-1 roketatar sisteminin modernize edilmiş ve ‘Tosochka’ adını almış versiyonu.”

‘Savaştan kalma T-34 tankları ve kundağı motorlu SU-100 topçu sistemleri yeniden gençleşti’

Geçitte ayrıca İkinci Dünya Savaşı sırasında kullanılan T-34 tankları ve kundağı motorlu SU-100 topçu sistemleri gibi Retro araçların ‘yeniden gençleştikleri’ belirtilen yazıda, “Son yıllarda İkinci Dünya Savaşı döneminden kalan bunca aracın meydana çıkması nadir bir durum olup, Rusya’nın Büyük Vatanseverlik Savaşı’nın ‘demir kahramanlarına’ derin saygı duyduğunu ortaya koyuyor” ifadeleri kullanıldı.

Sovyet ordusunun Nazi güçlerini yenilgiye uğratmasının ve 2. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 75. yıl dönümü dolayısıyla her yıl 9 Mayıs’ta kutlanan, ancak bu yıl koronavirüs pandemisi nedeniyle geçen çarşamba günü Moskova’daki Kızıl Meydan’da gerçekleşen askeri geçit töreninde efsanevi T-34 tankları ve bazıları ilk kez görücüye çıkan 200’ün üzerinde modern muharebe aracı boy gösterdi, 75’in üzerinde uçak ve helikopter de hava gösterisine katıldı.