Rus jetlerden Karadeniz’de ABD uçaklarına önleme

Rusya Ulusal Savunma Yönetim Merkezi’nin açıklamasına göre, Rusya Güney Askeri Bölgesi’ne ait hava savunma birlikleri, Karadeniz üzerinde Rusya sınırlarına doğru 2 yabancı hedefin yaklaştığını tespit etti. Hedefler, ABD Deniz Kuvvetleri’ne ait P-8A Poseidon devriye uçağı ve ABD Hava Kuvvetleri’ne ait RC-135 keşif uçağı olarak belirlendi.

Uçaklar takibe alınarak önleme amacıyla iki Su-27 savaş uçağı havalandırıldı.

ABD uçaklarının Rusya sınırını ihlal etmediği kaydedildi.

Rus uçaklarının hiçbir yabancı ülkenin sınırlarını ihlal etmeden uluslararası hava sahası kullanım kurallarına titizlikle uyarak uçuş yaptığı kaydedildi.