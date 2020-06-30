Kremlin'den İskandinavya’da radyasyon miktarının arttığı iddialarına yanıt

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, İskandinav ülkelerinde normalden fazla radyoaktif izotop tespit edildiği iddialarıyla ilgili bir soru karşısında, Rusya’daki radyasyon güvenliği gözlem sisteminin çok gelişmiş düzeyde olduğunu, herhangi bir tehdit veya radyasyon artışına dair bir uyarı almadıklarını ifade etti.

Gazetecilere konuşan Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, “Biliyorsunuz Rusya’daki radyasyon güvenliği gözlem sistemi kesinlikle çok gelişmiş bir sistem. Sizin bahsettiğiniz gibi tehdit veya acil durum uyarısı yok, bu nedenle Hollandalı uzmanlardan gelen bu bilginin kaynağından haberdar değiliz” ifadelerini kullandı.

Geçen hafta basında haziran başında İsveç, Norveç ve Finlandiya nükleer ve radyasyon güvenliği kuruluşlarının Kuzey Avrupa üzerinde konsantre radyoaktif izotop miktarında hafif bir artış gözlemlediği bilgisi yer almıştı. Hollanda Çevre ve Sağlık Enstitüsü raporlarına göre de bu izotopların Rusya tarafından geldiği ileri sürülmüştü. Bunun nedeninin de Rusya’nın batısındaki bir nükleer santralin yakıt hücresinin zarar görmesi olabileceği kaydedilmişti.

‘İki santralimiz de normal olarak çalışmaya devam ediyor’

Rusya’daki tüm nükleer santrallerin işletmesini yürüten Rosenergoatom’dan yapılan açıklamada ise ülkenin kuzeybatısındaki iki nükleer santralin de normal olarak çalışmaya devam ettiğini ve herhangi bir sızıntıya rastlamadıkları belirtildi.

Açıklamada, “Donanımların işleyişine dair bir şikayet gelmedi ve şu anda izotop salınım miktarı izin verileni aşmış değil” ifadeleri yer aldı.