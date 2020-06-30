Nebenzya’dan Rusya’nın BM’nin Suriye'ye sınır ötesi yardım mekanizmasından ayrılmasının nedeni ile ilgili açıklama

Rusya'nın BM Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, örgütün Suriye'ye sınır ötesi yardım mekanizması için BM Güvenlik Konseyi tarafından yapılan bir düzenleme olmadığını belirtti.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Vasiliy Nebenzya, BM Güvenlik Konseyi'nin toplantısında Rusya’nın Suriye'ye sınır ötesi yardım mekanizmasından ayrılmasının nedeni olarak, mekanizmanın yasal dayanağının bulunmaması ve kusurlarını gösterdi.

Nebenzya, “Söz konusu mekanizma gönüllü olarak yapılan bir anlaşmaydı. Onunla ilgili ne BM Güvenlik Konseyi’nin düzenlemesi, ne de farklı bir yasal dayanak var. Mekanizmanın kusurlarına birçok kez işaret etmiştik. Fakat bu uyarılarımız devamlı olarak es geçildi” diye konuştu.

Rusya daha önce de BM’nin Suriye'ye sınır ötesi yardım mekanizmasını defalarca eleştirmişti. Nebenzya, söz konusu mekanizmanın kusurları olmakla birlikte yanıltıcı bilgi vermek için de kullanıldığını, özellikle de insani yardım yapılması gereken nokta olarak belirlenen yerleşimlerin aslında teröristler tarafından kullanıldığını açıklamıştı. Rus yetkili ayrıca BM’nin belirttiği koordinatlar ile aynı koordinatlarda bulunması gereken yerleşimlerin arasındaki uyuşmazlıklar konusunda da uyarmıştı.

Daha önce BM Genel Sekreter Yardımcısı Mark Lowcock, Rusya’nın geçen Salı günü bundan böyle BM’nin Suriye'ye sınır ötesi yardım mekanizmasında yer almayacağını bildirdiğini açıklamıştı.