TürkAkım, bakım çalışmaları için verilen aranın ardından yeniden çalışmaya başladı

Avrupa gaz sevkiyat operatörleri, TürkAkım’ın yeniden çalışmaya başladığını bildirdi.

Boru hattının iki kolundan yapılan gaz sevkiyatı 23 Haziran sabahından 29 Haziran sabahına kadar yıllık sistem bakım çalışmaları ve temel kontroller için durdurulmuştu.

Verilen ara sırasında Anapa ve Kıyıköy’deki tesislerde bakım çalışmalarının yanı sıra acil durum koruma ve sensör sistemlerinin denetimi yapıldı.