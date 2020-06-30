Kremlin: Putin’in yarın Erdoğan ya da Ruhani’yle ikili görüşmeleri olmayacak

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya lideri Putin’in yarınki Astana görüşmesi kapsamında Türk mevkidaşı Erdoğan’la ya da İran Cumhurbaşkanı Ruhani’yle ikili olarak ayrı görüşmeler yapmayacağını söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov’a; Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İranlı mevkidaşı Hasan Ruhani ile yarın Suriye konusunda Astana üçlüsü formatında yapacağı görüşmenin öncesinde ya da sonrasında ikili görüşmeler yapılıp yapılmayacağı soruldu.

Kremlin Sözcüsü soru karşısında yarın için sadece Astana formatında üçlü bir görüşme yapılacağını söyledi. Planlanmış ikili görüşmeler olmadığını belirtti.

Üç liderin yarın video-konferans yoluyla gerçekleştirecekleri görüşmenin mart ayında İran’da yapılması planlanıyordu. Ancak koronavirüs pandemisi nedeniyle görüşme ertelenmişti.

Kremlin’den yapılan açıklamaya göre yarın Moskova saatiyle (Türkiye saatiyle aynı) 14:00 civarı başlayacak görüşme, Rusya’da devam eden anayasa değişikliği oylamasının son gününe denk gelecek.