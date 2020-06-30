Rusya: Türkiye’ye teslim edilen S-400’lerin iznimiz olmadan yeniden ihraç edilmesi mümkün değil

ABD’li Senatör John Thune’un sunduğu Türkiye'nin elindeki S-400’leri satın alma teklifini değerlendiren FSVTS Sözcüsü Vorobyeva, S-400 füze savunma sistemlerinin Rusya’nın izni olmadan yeniden ihraç edilmesinin mümkün olmadığını ifade etti.

Vorobyeva, "Askeri ürünlerin ihracatını gerçekleştirmek için ekipmanlarımızın alıcısının Rus tarafına nihai kullanıcı sertifikası sunması gerekiyor. Bu nedenle, Rus tarafının resmi izni olmadan bu ürünlerin üçüncü ülkelere teslim edilmesi veya yeniden ihraç edilmesi mümkün değil” ifadelerini kullandı.

ABD’li Senatör Whip John Thune, Washington ile Ankara arasındaki anlaşmazlığı çözmek için, 2021 Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası’nda Türkiye’nin elindeki Rus S-400 füze savunma sistemlerinin satın alınmasına olanak verecek bir değişiklik teklifi sunmuştu.