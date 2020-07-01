Putin, Erdoğan ve Ruhani üçlü zirvede Suriye'yi masaya yatıracak

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin bugün videokonferans yoluyla Astana formatı kapsamında Suriye konulu bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi.

Peskov, saat 14:00'da başlayacak üçlü zirve sırasında liderlerin yapacağı konuşmaların basına açık olacağını ifade etti.

T.C. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Zirve Toplantısı'nda, Suriye'deki güncel gelişmelerin değerlendirilmesi, sahada ateşkesin sürdürülmesi, mültecilerin gönüllü geri dönüşleri için gereken şartların temini ve siyasi sürecin ilerletilmesi amacıyla önümüzdeki dönemde atılacak müşterek adımların istişare edilmesi bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Astana formatında 6'ncısı düzenlenecek "Suriye" konulu Türkiye-Rusya-İran Üçlü Zirve Toplantısı'na video-konferans yöntemiyle katılacak. https://t.co/Hi9zVZv2PI — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 30, 2020

​

'Erdoğan, Suriye hava sahasını kullanma talebini yeniden gündeme getirebilir'

Rus basınına demeç veren güvenlik ve terör uzmanı Dr. İmbat Muğlu, Ankara'nın zirvede gündeme getireceği ana konunun yine Soçi Anlaşması'nın tümüyle uygulanması olacağını belirtti.

Muğlu, Erdoğan'ın Suriye hava sahasının kullanımını yeniden gündeme getirebileceğini de kaydederek şunları söyledi:

"Ankara, Türkiye-Suriye sınırındaki göç baskısının azalması için rejim güçlerinin Soçi Anlaşması’yla belirlenen sınırların arkasına çekilmesini yeniden talep edecek. Suriye hava sahasının Türkiye tarafından kullanılması da yeniden gündeme gelecek."

Muğlu, sınırdaki sığınmacı kamplarında koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik önlemler alınması konusunun da zirvede ele alınabileceğini ekledi.

Zirve, Suriye'de İran-İsrail geriliminin arttığı dönemde yapılıyor

Üçlü zirve, Suriye'de İran ile İsrail arasındaki gerilimin tırmandığı bir dönemde gerçekleşiyor.

Nitekim, İsrail'in 28 Haziran'da Deyr ez Zor'daki İran güçlerini hedef aldığı belirtilirken dün de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran'ın Suriye'ye kök salıp yerleşmesine izin vermesi halinde bunun Devlet Başkanı Beşar Esad yönetiminin geleceğini tehlikeye atacağını söylemişti.

"Tahran'daki Ayetullahlara sesleniyorum: İsrail sizin kendisine karşı yeni bir askeri, terör cephesi yaratmanızı engellemek için gerekli eylemlerde bulunmaya devam edecek" diyen Netanyahu, Suriye Devlet Başkanı'na hitaben şöyle konuşmuştu:

"Ve Beşar Esad'a diyeceğim şudur: Ülkenin ve rejiminin geleceğini riske atıyorsun."

Tahran'daki 6. zirve pandemi nedeniyle ertelenmişti

Türkiye, Rusya ve İran liderleri arasındaki üçlü zirve, ilk olarak 22 Kasım 2017'de Soçi'de gerçekleşti. 2. zirve 4 Nisan 2018'de Ankara'da düzenlenirken 3. zirve 7 Eylül 2018'de Tahran’da toplandı.

14 Şubat 2019'da Soçi 4. zirveye ev sahipliği yaptı ve liderler 5. zirve için 16 Eylül 2019'da Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.

Tahran'da yapılacak 6. zirve için Mart 2020'nin başları öngörülüyordu ancak Kovid-19 pandemisi nedeniyle zirve ertelenmişti.