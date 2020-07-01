Kayıt
13:33 01 Temmuz 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Putin, Erdoğan ve Ruhani üçlü zirvede Suriye'yi masaya yatıracak

    © AA /
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 41
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104018/77/1040187705_0:84:1200:759_1200x675_80_0_0_73ea373fc018fa63732a7c381cefe291.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/rusya/202007011042363617-putin-erdogan-ve-ruhani-uclu-zirvede-suriyeyi-masaya-yatiracak/

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin bugün videokonferans yoluyla Astana formatı kapsamında Suriye konulu bir görüşme gerçekleştireceğini söyledi.

    Peskov, saat 14:00'da başlayacak üçlü zirve sırasında liderlerin yapacağı konuşmaların basına açık olacağını ifade etti.

    T.C. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada da "Zirve Toplantısı'nda, Suriye'deki güncel gelişmelerin değerlendirilmesi, sahada ateşkesin sürdürülmesi, mültecilerin gönüllü geri dönüşleri için gereken şartların temini ve siyasi sürecin ilerletilmesi amacıyla önümüzdeki dönemde atılacak müşterek adımların istişare edilmesi bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

    'Erdoğan, Suriye hava sahasını kullanma talebini yeniden gündeme getirebilir'

    Rus basınına demeç veren güvenlik ve terör uzmanı Dr. İmbat Muğlu, Ankara'nın zirvede gündeme getireceği ana konunun yine Soçi Anlaşması'nın tümüyle uygulanması olacağını belirtti.

    Muğlu, Erdoğan'ın Suriye hava sahasının kullanımını yeniden gündeme getirebileceğini de kaydederek şunları söyledi:

    "Ankara, Türkiye-Suriye sınırındaki göç baskısının azalması için rejim güçlerinin Soçi Anlaşması’yla belirlenen sınırların arkasına çekilmesini yeniden talep edecek. Suriye hava sahasının Türkiye tarafından kullanılması da yeniden gündeme gelecek."

    Muğlu, sınırdaki sığınmacı kamplarında koronavirüs salgınının önlenmesine yönelik önlemler alınması konusunun da zirvede ele alınabileceğini ekledi.

    Zirve, Suriye'de İran-İsrail geriliminin arttığı dönemde yapılıyor

    Üçlü zirve, Suriye'de İran ile İsrail arasındaki gerilimin tırmandığı bir dönemde gerçekleşiyor.

    Nitekim, İsrail'in 28 Haziran'da Deyr ez Zor'daki İran güçlerini hedef aldığı belirtilirken dün de İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, İran'ın Suriye'ye kök salıp yerleşmesine izin vermesi halinde bunun Devlet Başkanı Beşar Esad yönetiminin geleceğini tehlikeye atacağını söylemişti.

    "Tahran'daki Ayetullahlara sesleniyorum: İsrail sizin kendisine karşı yeni bir askeri, terör cephesi yaratmanızı engellemek için gerekli eylemlerde bulunmaya devam edecek" diyen Netanyahu, Suriye Devlet Başkanı'na hitaben şöyle konuşmuştu:

     

    "Ve Beşar Esad'a diyeceğim şudur: Ülkenin ve rejiminin geleceğini riske atıyorsun."

     

    Tahran'daki 6. zirve pandemi nedeniyle ertelenmişti

     

    Türkiye, Rusya ve İran liderleri arasındaki üçlü zirve, ilk olarak 22 Kasım 2017'de Soçi'de gerçekleşti. 2. zirve 4 Nisan 2018'de Ankara'da düzenlenirken 3. zirve 7 Eylül 2018'de Tahran’da toplandı.

     

    14 Şubat 2019'da Soçi 4. zirveye ev sahipliği yaptı ve liderler 5. zirve için 16 Eylül 2019'da Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.

     

    Tahran'da yapılacak 6. zirve için Mart 2020'nin başları öngörülüyordu ancak Kovid-19 pandemisi nedeniyle zirve ertelenmişti.

    İlgili konular:

    Putin anayasa değişikliği için oyunu kullandı
    CNN'e göre Trump'ın telefon görüşmeleri: Putin ve Erdoğan tarafından alt ediliyor, kadın liderlere sadistçe davranıyor
    Etiketler:
    Beşar Esad, Benyamin Netanyahu, İsrail, Deyr ez Zor, Soçi Anlaşması, Ankara, İmbat Muğlu, Suriye, Astana, İrak, Recep Tayyip Erdoğan, Vladimir Putin, Rusya, Dmitriy Peskov, Kremlin
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Rusya'nın başkenti Moskova'daki ünlü Ostankino Televizyon Kulesi'nin şimşekli manzarası
    Dünyanın dört bir yanından etkileyici şimşek manzaraları
    Karikatür
    ABD’de S-400’lerin Türkiye’den satın alınması teklifi sunuldu
    İnfografik
    Askeri olarak Türkiye mi güçlü Yunanistan mı?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet