Putin, Erdoğan ve Ruhani arasındaki üçlü zirve başladı

Açılış konuşmasını yapan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'den sonra söz alan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, üçlü zirvenin gündemdeki sorunlara değinilmesi açısından güzel bir vesile olacağını ifade etti.

ABD'nin Suriye'ye yaptırımlarının hukuka aykırı olduğunu söyleyen Putin, yaptırımların sadece yeni sorunlar yarattığını ve Suriye ekonomisine zarar verdiğini vurguladı. Putin, "BM by-pass edilerek uygulanan yaptırımlar, sorunlara yenilerini ekliyor ve aynı zamanda hukuka aykırı. Yaptırımların Suriye üzerinde oluşturduğu baskıyı dikkate alarak çabalarımızı birleştirmeli ve Suriye'ye yardım edilmesini sağlayacak önlemler almalıyız" değerlendirmesinde bulundu.

'Rusya, Türkiye ve İran, Suriye'de birçok şeyi gerçekleştirmeyi başardı'

Rusya, Türkiye ve İran'ın Suriye'deki durumun normalleşmesi konusunda birçok şeyi gerçekleştirmeyi başardığını ve Suriye'de siyasi-diplomatik çözüm için gereken zeminin oluştuğunu kaydeden Putin, mevkidaşlarına İdlib ve Fırat'ın doğusundakiler de dahil Suriye'deki militanların etkisiz hale getirilmesi için alınabilecek yeni önlemler üzerine düşünmeyi önerdi.

'Suriye'deki çatışmanın tüm taraflarını buluşturmak için gereken koşulları oluşturalım'

Putin, İdlib'deki tüm sorunların çözülmediğini ancak Rusya ve Türkiye'nin çabalarının hissedilir sonuçlar ortaya çıkardığını, İdlib'deki durumun önemli ölçüde istikrara kavuştuğunu söyleyerek Suriye'deki çatışmanın tüm taraflarının buluşması için gereken koşulları oluşturmayı ve bu konuda yardım sunmayı teklif etti.

Erdoğan: Her ne kadar video konferans yoluyla olsa da sizlerle bir araya geldiğimiz için mutluyum

Putin'in ardından sözü, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aldı. Konuşmasına toplantının hayırlı olmasını dileyerek başlayan Erdoğan, devamında tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına değindi.

Bu zirvenin salgın nedeniyle video konferans yöntemiyle yapıldığını hatırlatan Erdoğan, "Her ne kadar video konferans yoluyla olsa da sizlerle bir araya geldiğimiz için mutluyum. İran ve Rusya'da salgın nedeniyle meydana gelen can kayıplarından dolayı çok üzgünüm. İran ve Rusya halkına taziyelerimi iletiyorum. Hala tedavi gören kişilere acil şifa diliyorum" dedi.

© AA / Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar eşlik etti.

Erdoğan daha sonra salgına karşı Türkiye'de atılan adımlara değindi ve bu süreçte birçok ülkeye yardım ettiklerini anlattı:

"Türkiye olarak salgınla mücadele sürecinde vatandaşlarımıza en iyi sağlık hizmetinin vermenin yanında, dost ve kardeşlerimize de yardımcı olduk. Günlük vefat sayımızı 16'lara kadar indirmeyi başardık. Yarım milyonu aşkın insanın hayatına mal olan bu musibetten dünyanın en kısa zamanda kurtulmasını diliyorum."

'Komşumuz Suriye'nin bir an önce istikrara kavuşması için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz'

Erdoğan, bu değerlendirmelerinin ardından Astana zirvesinin önemine vurgu yaptı. "Astana formatındaki barış süreci, Suriye'de istikrar için önemli katkılar sağladı. Bugünkü toplantımıza bu ivmeyi devam ettireceğimize inanıyoruz. Türkiye olarak Suriyeli kardeşlerimizin yanında olduk. Etnik kimliğine, kökenine bakmadan milyonlarca Suriyeli sığınmacıya kucak açtık. Suriye'nin terör örgütlerinin eliyle parçalanmaması için büyük özen gösterdik. Gerektiğinde fiili müdahalede bulunarak insani dramın önüne geçtik" diyen Erdoğan, bu yöndeki çabaları nedeniyle Putin ve Ruhani'ye de teşekkür ederek konuşmasını şöyle noktaladı:

"Komşumuz Suriye'nin bir an önce istikrara kavuşması için elimizden geleni yapmayı sürdüreceğiz. Yapacağımız istişarelerin Suriyeli kardeşlerimiz ve tüm bölgemiz için hayırlara vesile olmasını Rabbimden niyaz ediyorum."

Astana Formatında Türkiye–Rusya–İran Üçlü Videokonferans Zirvesi https://t.co/bvpH24R8Ou — T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) July 1, 2020

​