Rusya’da salgın koşullarında anayasa oylaması: Putin, imzasını tek kullanımlık kalemle attı

Rusya’da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sıkı önlemler altında devam eden anayasal değişiklik oylaması esnasında Devlet Başkanı Vladimir Putin’in tek kullanımlık kalemle listeye imza attığı görüldü. Seçmenlere sağlanan tek kullanımlık kalemler, sağlık önlemlerinden sadece birisi.

Rusya’da televizyonlardan yayınlanan görüntülerde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in oyunu kullandığının göstergesi olarak listeye, kendisine verilen tek kullanımlık kalemle imzasını attığı görülüyor.

Президент России Владимир Путин принял участие во всероссийском голосовании по поправкам в Конституцию РФ. Глава государства прибыл на избирательный участок №2151 в РАН, где он всегда голосует в ходе избирательных кампаний разного уровня. pic.twitter.com/psNMPxMttQ — zvezdanews (@zvezdanews) July 1, 2020

Ancak anayasa reformu oylamasında seçmenlerin sağlığı için alınan tek önlem bu değil. Oylama süresince seçim merkezlerinin hepsinde seçmenlerin ateşi ölçülüyor ve herkese tek kullanımlık eldiven, maske ve kalemler veriliyor.

Президент посетил избирательный участок № 2151 в Москве, где принял участие в голосовании по поправкам в Конституцию https://t.co/QXFCiVacPu pic.twitter.com/Sns6H1SN47 — Президент России (@KremlinRussia) July 1, 2020

Salgın nedeniyle Rusya’da ilk defa bir oylama için sandıklar bir hafta boyunca açık bırakıldı.

Kabul edilmeleri halinde Rusya’nın anayasasında 1993’ten beri yapılacak ilk büyük refomları içeren düzenlemeler için gerçekleştirilen oylamanın son günü olan 1 Temmuz ise bu süre içerisinde tatil ilan edilen tek gün.

Rusya Merkez Seçim Komisyonu’na göre sandıkların açık olduğu ilk beş gün içerisinde 50 milyon kişi oy kullandı. Sandığa gidiş oranıysa yüzde 45.7 olarak açıklanmış durumda.

Diğer taraftan anayasa oylaması için Moskova ve Nijniy Novgorod bölgelerinde seçmenlere sandığa gitmek yerine oylarını uzaktan ‘elektronik oy’ olarak kullanma seçeneği de sunuldu. Çevrimiçi olarak oy kullanma süresi bu iki bölgede dün sona erdi.

Oylama sonucunda kabul edilirlerse, anayasa düzenlemeleri Rusya lideri Putin’in 2024’ten sonra yeniden aday olmasına imkân verecek.