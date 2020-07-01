Rusya’da anayasal reform oylamasının ilk sonuçları açıklandı

Rusya Merkez Seçim Komisyonu, sandıkların yüzde 1’inin açılması sonucunda elde edilen verilere göre vatandaşların yüzde 74.18’inin anayasa düzenlemelerinin kabul edilmesinden yana oylarını kullandıklarını açıkladı.

Komisyon’un yayınladığı verilere göre vatandaşların yüzde 24.69’u ise düzenlemelere ‘hayır’ dedi.

Bunun yanında, ülkede anayasa reformları için yapılan oylama devam ediyor. Sandıklar TSİ 20.00’de kapanacak.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sıkı önlemler altında sürdürülen oylama, bir haftalık bir sürece yayıldı. Oylamanın son günü olan 1 Temmuz ise tatil ilan edilen tek gün.

Kabul edilmeleri hâlinde, oylanan düzenlemeler, Rusya’nın anayasasında 1993’ten beri yapılmış ilk büyük reformlar olacak.

Parlamentonun yetkilerinin genişletilmesi ile bir dizi sosyal reform içeren anayasal değişiklikler, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in de 2024’ten sonra yeniden bu görev için aday olabilmesinin önünü açıyor.