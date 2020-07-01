Rusya’da halk oylamasına ayı yavrusu da ‘katıldı’

Rusya’da anayasada değişikliklere ilişkin halk oylaması ilginç bir olaya sahne oldu. Seçmenler arasına bir ayı yavrusu da katıldı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Glaşa isimli ayı yavrusu, seçim komisyonu görevlisinin masasına oturtuluyor. Etrafı inceleyen Glaşa, görevlinin elini hafifçe ısırıyor.

Glaşa’nın kentteki hayvanat bahçesinde yaşadığı biliniyor.