Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu: Rusya, artan radyasyon miktarını açıklayabilecek bir kaza yaşamadığı bilgisini verdi

İskandinav ülkelerinde normalden fazla ancak zararsız miktarda radyoaktif izotop tespit edildiği iddialarının ardından, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (IAEA), Rusya’nın kendilerine bu durumu açıklayabilecek nükleer bir kaza yaşamadıkları bilgisini verdiğini bildirdi.

IAEA’nın açıklamasında herhangi bir nükleer kaza yaşamadığını bildiren ülkelerin sayısının 40’a çıktığını, bu ülkeler arasında Rusya’nın da yer aldığı belirtildi.

Nükleer testleri denetleyen Kapsamlı Nükleer Denemelerin Yasaklanması Anlaşması Örgütü’nün (CTBTO) normalden fazla radyoaktivite tespit edildiğini bildirmesinin ardından, üye ülkelerden bilgi talep eden IAEA’nın açıklamasında, “Estonya, Finlandiya ve İsveç dışında, şimdiye kadar IAEA’ya bilgi ve veri sunan hiçbir ülke radyoaktif izotop seviyesinde artış gözlemlediğini belirtmedi” ifadeleri kullanıldı.

IAEA’nın açıklamasına göre, Danimarka da bir kaza yaşamadığını bildiren ülkeler arasına girdi.

CTBTO, İsveç’te bir gözlem istasyonununda normalden fazla radyoaktivite tespit ettiğini bildirmişti. Açıklamada durumun nükleer bir fizyondan kaynaklı olduğu kaydedilmişti.

İsveç’in yanı sıra, Norveç ve Finlandiya nükleer ve radyasyon güvenliği kuruluşlarının Kuzey Avrupa üzerinde konsantre radyoaktif izotop miktarında hafif bir artış gözlemlediği bilgisi basına yansımıştı.

Hollanda Çevre ve Sağlık Enstitüsü raporlarına göre de bu izotopların Rusya tarafından geldiği ileri sürülmüştü. Bunun nedeninin de Rusya’nın batısındaki bir nükleer santralin yakıt hücresinin zarar görmesi olabileceği kaydedilmişti.

Rusya’daki tüm nükleer santrallerin işletmesini yürüten Rosenergoatom’dan yapılan açıklamada ise ülkenin kuzeybatısındaki iki nükleer santralin de normal olarak çalışmaya devam ettiği ve herhangi bir sızıntıya rastlamadıkları belirtilmişti.