Simonyan, Letonya'nın RT yasağını değerlendirdi: Arapça konuşan Letonyalıların bir şeyler yapmasından korktular

Sputnik ve Russia Today'in (RT) Genel Yayın Yönetmeni Simonyan, Letonya'nın uzun zaman önce Sputnik'i de engellediğini ama bunun Sputnik'in etkin olmasına engel olamadığını söyledi.

Sputnik ve Russia Today'in (RT) Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, Letonya’da Ulusal Elektronik Medya Konseyi'nin (NEPLP) Russia Today (RT) televizyonunun 7 kanalını yasaklamasını değerlendirdi.

Rossiya 1 televizyonuna konuşan Simonyan, "Letonya yönetimi uzun zaman önce Sputnik’i yasaklamıştı. Ama bu, Sputnik’in etkin olmasına engel olmadı. Sputnik, eski Sovyetler Birliği cumhuriyetlerinin büyük kısmında, okur ve dinleyici kitlesine göre ilk sırada yer alıyor" ifadelerini kullandı.

Simonyan, "Şimdi onlar RT’nin 7 kanalını yasakladı. Oysa hiçbiri onların dilinde yayın yapmıyor, Rusça bile yayın yapmıyor. Biliyorsunuz, RT uluslararası bir televizyon, sadece İngilizce, İspanyolca ve Arapça yayın yapıyor. Letonya yönetimi muhtemelen Arapça konuşan Letonyalıların RT’yi dinledikten sonra bir şeyler yapmasından korkuyor" dedi.