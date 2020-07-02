Kırım Köprüsü’nden yük trenleri geçmeye başladı

Rusya Ulaştırma Bakanı Yevgeniy Ditrih, yük trenlerinin Kırım Köprüsü’nden geçişlerinin başladığını ve her iki yönden iki yük treninin eş zamanlı olarak hareket ettiğini söyledi.

Rusya Ulaştırma Bakanı Yevgeniy Ditrih, Kırım Köprüsü’nün yük trenlerine açılmasıyla birlikte tahıl, petrol ürünleri, inşaat malzemeleri, kimyasal gübreler ve metal ürünlerinin taşıma maliyetinin yarı yarıya azalacağını belirtti.

Yük trenlerinin köprü üzerinden geçişlerinin başlaması sebebiyle düzenlenen törene Kırım lideri Sergey Aksenov ve Sevastopol Valisi Mihail Razvojayev de katıldı.

Ürün fiyatları düşecek

Aksenov, sosyal medya platformu Vkontakte üzerinden yaptığı açıklamada, Kırım Köprüsü’nün yük trenlerine açılmasının bölgenin ekonomik gelişimine sağlayacağı önemli katkısının yanı sıra, Anayasal reform oylamasıyla aynı güne denk gelmesinin de Kırımlılar için mükemmel bir hediye olduğunu ifade etti.

Aksenov, Kırım’ın artık lojistik açıdan ülkenin diğer bölgelerinden farklı olmadığına vurgu yaparak "Köprünün taşıma kapasitesi günde 12 yük treninin geçişine imkan sağlıyor. Bu da yılda 13 milyon ton yükün taşınmasını mümkün kılacak" ifadelerini kullandı.

Yük trenlerinin çalışmaya başlamasının her iki yönden ürün ve hammadde tedarikini artıracağını ve böylece üretim maliyetini azaltacağını belirten Aksenov, "Tüm bunların, fiyat durumunu olumlu yönde etkileyeceğini ve her şeyden önce gıda fiyatlarını düşürmeye yardımcı olacağını umuyoruz" dedi.

Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov ise Sputnik’e yaptığı açıklamada, Kırım Köprüsü’nden yük treni trafiğinin başlamasının bölgenin eski ekonomik gücünü geri kazanmasına yardımcı olacağını söyledi.

Konstantinov, yük trenlerinin köprüden geçmeye başlamasının Ukrayna’nın altı yıl önce başlattığı ablukayı boşa çıkardığına vurgu yaparak, "Ukrayna, ulaşım ablukası girişimiyle Kırım'ı demiryolu ulaşımından mahrum bıraktı, ancak biz buna dayanabildik" diye konuştu.

Kerç Boğazı'nda yer alan Kırım Köprüsü, 19 kilometrelik uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun köprüsü olma özelliğini taşıyor. Köprüde yolcu treni seferleri 2019'un aralık ayında başladı. Bu süre zarfında Kerç Boğazı'ndan 500'den fazla sefer yapan trenler 250 bin yolcuyu taşıdı. Demiryoluna paralel olarak Kırım köprüsünün karayolu kısmı da trafiğe açık bulunuyor.