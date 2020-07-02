Kayıt
06:29 02 Temmuz 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Kırım Köprüsü’nden yük trenleri geçmeye başladı

    © Sputnik / РИА Новости
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 11
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104236/97/1042369722_0:-1:1921:1080_1200x675_80_0_0_c11ec22b83d24b84576e39873bdb3746.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/rusya/202007021042369751-kirim-koprusunden-yuk-trenleri-gecmeye-basladi/

    Rusya Ulaştırma Bakanı Yevgeniy Ditrih, yük trenlerinin Kırım Köprüsü’nden geçişlerinin başladığını ve her iki yönden iki yük treninin eş zamanlı olarak hareket ettiğini söyledi.

    Rusya Ulaştırma Bakanı Yevgeniy Ditrih, Kırım Köprüsü’nün yük trenlerine açılmasıyla birlikte tahıl, petrol ürünleri, inşaat malzemeleri, kimyasal gübreler ve metal ürünlerinin taşıma maliyetinin yarı yarıya azalacağını belirtti.

    Yük trenlerinin köprü üzerinden geçişlerinin başlaması sebebiyle düzenlenen törene Kırım lideri Sergey Aksenov ve Sevastopol Valisi Mihail Razvojayev de katıldı.

    Ürün fiyatları düşecek

    Aksenov, sosyal medya platformu Vkontakte üzerinden yaptığı açıklamada, Kırım Köprüsü’nün yük trenlerine açılmasının bölgenin ekonomik gelişimine sağlayacağı önemli katkısının yanı sıra, Anayasal reform oylamasıyla aynı güne denk gelmesinin de Kırımlılar için mükemmel bir hediye olduğunu ifade etti.

    Aksenov, Kırım’ın artık lojistik açıdan ülkenin diğer bölgelerinden farklı olmadığına vurgu yaparak "Köprünün taşıma kapasitesi günde 12 yük treninin geçişine imkan sağlıyor. Bu da yılda 13 milyon ton yükün taşınmasını mümkün kılacak" ifadelerini kullandı.

    Yük trenlerinin çalışmaya başlamasının her iki yönden ürün ve hammadde tedarikini artıracağını ve böylece üretim maliyetini azaltacağını belirten Aksenov, "Tüm bunların, fiyat durumunu olumlu yönde etkileyeceğini ve her şeyden önce gıda fiyatlarını düşürmeye yardımcı olacağını umuyoruz" dedi.

    İki dakikada Kırım Köprüsü'nün dört yıllık serüveni
    © Fotoğraf : Kırım Köprüsü Basın Servisi
    İki dakikada Kırım Köprüsü'nün dört yıllık serüveni
    Abluka başarısız oldu

    Kırım Parlamentosu Başkanı Vladimir Konstantinov ise Sputnik’e yaptığı açıklamada, Kırım Köprüsü’nden yük treni trafiğinin başlamasının bölgenin eski ekonomik gücünü geri kazanmasına yardımcı olacağını söyledi.

    Konstantinov, yük trenlerinin köprüden geçmeye başlamasının Ukrayna’nın altı yıl önce başlattığı ablukayı boşa çıkardığına vurgu yaparak, "Ukrayna, ulaşım ablukası girişimiyle Kırım'ı demiryolu ulaşımından mahrum bıraktı, ancak biz buna dayanabildik" diye konuştu.

    Kerç Boğazı'nda yer alan Kırım Köprüsü, 19 kilometrelik uzunluğuyla Avrupa'nın en uzun köprüsü olma özelliğini taşıyor. Köprüde yolcu treni seferleri 2019'un aralık ayında başladı. Bu süre zarfında Kerç Boğazı'ndan 500'den fazla sefer yapan trenler 250 bin yolcuyu taşıdı. Demiryoluna paralel olarak Kırım köprüsünün karayolu kısmı da trafiğe açık bulunuyor.

    Etiketler:
    Vladimir Konstantinov, Sergey Aksenov, Kırım Köprüsü, yük treni, Rusya, Yevgeniy Ditrih
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İran'da yerli otomobil üreticileri kurayla satışa başladı
    Karikatür
    ABD’de S-400’lerin Türkiye’den satın alınması teklifi sunuldu
    İnfografik
    Askeri olarak Türkiye mi güçlü Yunanistan mı?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet