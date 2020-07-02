Rus Dışişleri: Rusya’nın Taliban’la işbirliği yaptığı iddialarına dair bir kanıt yok

Rusya Dışişleri Bakanlığı’ndan Sputnik’e yapılan açıklamada, Rusya’nın Taliban’la işbirliği yaptığına dair hiçbir kanıt olmadığını, bunların mesnetsiz iddialar olduğu belirtildi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Afganistan Özel Temsilcisi ve Dışişleri Bakanlığı Asya İkinci Dairesi Başkanı Zamir Kabulov, Rusya’nın Taliban’la işbirliği yaptığına dair iddialarla ilgili, “Kanıt gerekli var ama böyle bir kanıtları yok. Bunlar sadece mesnetsiz iddialar” dedi.

ABD basınında yer alan, iki taraf arasındaki başlıca aracının uyuşturucu kaçakçısı Rahmat Azizi olduğu iddialarıyla ilgili soruyu da yanıtlayan Kabulov, “Hayır, bu kişiyi hiç duymadım” dedi.

ABD basınındaki ‘işbirliği’ iddialarıyla ilgili haberleri okurken çok sayıda soru işareti oluştuğunu belirten Kabulov, “Yalan haberler de detaylı biçimde hazırlanmalı” ifadelerini kullandı.

The New York Times (NYT) gazetesinin 'Rusya'nın Taliban bağlantılı militanlara Afganistan'daki ABD askerleri ve koalisyon güçlerini öldürmeleri için gizlice para teklif ettiğine dair istihbarat bulunduğu' iddiasına Moskova'dan yalanlama gelirken, Beyaz Saray'ın ardından Başkan Donald Trump da tepki göstermişti.

Washington Post da daha sonra benzer iddialarda bulunmuştu.