Peskov: Halk oylaması sonuçları zafer niteliğinde, Putin'e güven çok yüksek seviyede

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, dün yapılan anayasa halk oylamasında sandıktan çıkan sonuçların zafer niteliğinde olduğunu ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e güvenin çok yüksek seviyede olduğunun görüldüğünü vurguladı.

Basın toplantısı düzenleyen Peskov'a Kremlin'in anayasada değişiklikler yapılmasıyla ilgili halk oylamasında sandıktan çıkan sonuçları zafer olarak görüp görmediği soruldu.

Peskov, "Kesinlikle zafer olarak görülüyor. Devlet Başkanı Putin'e duyulan güvenle ilgili zafer niteliğinde bir halk oylaması yapıldı" yanıtını verdi.

Oylamaya ilgilinin yüksek olmasının beklendiğini ancak bu kadar yüksek katılım oranı ve desteği öngörmenin çok zor olduğunu kaydeden Peskov sözlerini şöyle sürdürdü:

"Düzenlemelerle ilgili oylamaya yüksek ilgi olacağı kolayca öngörülüyordu. Bunun sebebi, düzenlemelerin oluşturulması ve öne sürülmesi sürecinde toplumsal katılımın olması. Ancak elbette bu kadar yüksek katılım oranını ve bu kadar yüksek destek seviyesini öngörmek çok zordu."

'Daha iyi bir geleceğin temelini oluşturacak'

Rusya Anayasası'nın yeni düzenlemelerle birlikte Rusya'da daha iyi bir geleceğin temelini oluşturacağını söyleyen Peskov, şu ifadeleri kullandı:

"Burada ülkenin geleceği, yakın geleceği söz konusu. Şu anda Rusların değişikleri ne zaman hissedeceğini sormak doğru olmaz ancak Ruslar anayasa değişikliklerine ilişkin tüm inisiyatiflere bu kadar destek verdiği için, elbette bu ülkemizde daha iyi bir geleceğin temeli olacak."

Peskov, ilk olarak hangi reformların yapılacağı sorusuna ise "Bunu konuşmak için henüz erken. Bunun için yasal düzenlemeler gerekli. Dolayısıyla yapılması gereken işler var" karşılığını verdi.

'Bazı yabancı liderler Putin'i tebrik etti'

Bu arada Peskov, bazı yabancı liderlerin anayasa halk oylaması sonuçları nedeniyle Putin'i tebrik ettiğini söyledi.

Putin'in bugün yoğun bir telefon görüşmesi trafiği olduğunu anlatan Peskov, "Hindistan Başbakanı Narenda Modi ile bir görüşme yapıldı. Modi, anayasa düzenlemeleriyle ilgili halk oylamasının başarıyla sonuçlanması nedeniyle Putin'i tebrik etti. Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan ve Azerbaycan liderleriyle de telefon görüşmeleri oldu. Bu görüşmelerde öncelikli konu, Putin'in dün başarıyla yapılan halk oylaması nedeniyle tebrik edilmesiydi" diye ekledi.