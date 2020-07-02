Putin’den anayasal düzenlemelere yönelik oylamadan sonra Rusya halkına teşekkür

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, anayasal düzenlemelere ilişkin oylamaya katılan Rusya vatandaşlarına teşekkür etti, ‘hayır’ oyu kullananları anladığını belirtti. Putin, “Halkın güvenini haklı çıkarmak için her şeyi yapmalıyız” dedi.

Rusya’da dün anayasal düzenlemelere ilişkin halk oylamasında sandıktan yüzde 77.9 ‘evet’, yüzde 21.2 ‘hayır’ oyu çıkmasının ardından Putin, halka teşekkür etti.

“Çalışmaya başlamadan önce, Rusya vatandaşlarına şükranlarımı iletmek istiyorum. Desteğiniz ve güveniniz için teşekkürler” diyen Putin, oylamanın sonucunun halkın büyük kısmının yönetimin daha iyi çalışabileceğine inandığını gösterdiğini ifade etti.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından bu yana çok az zaman geçtiğini belirten Putin, “Modern Rusya elbette ki henüz oluşum aşamasında. Siyasi sistem, ekonomi, vesaire de dahil olmak üzere, bu hayatımızın tüm alanları için geçerli bir durum” dedi.

Birçok konuda hâlâ çok hassas durumda olduklarını belirten Putin, birçok şeyin aceleyle yapıldığını ifade etti.

“İçeride istikrara ve ülkemizi, tüm kurumlarını güçlendirmek için zamana ihtiyacımız var” ifadelerini kullanan Putin, şöyle konuştu:

“Diğer yandan ‘hayır’ oyu veren vatandaşlarımızı da anlıyorum. Hâlâ çözüme kavuşturulmamış birçok mesele var, bu doğru. İnsanlar sık sık haksızlıkla, duyarsızlıkla, kayıtsızlıkla karşı karşıya kalıyor. Birçok kişi çok zor, çetin bir yaşam sürüyor. Ancak bize, ülkenin yönetimine de sık sık mümkün olan her şeyi yapıyormuşuz gibi geliyor. Fakat hayır. Hayat durumun başka türlü olduğunu, eksik çalıştığımızı ve daha hızlı, daha net, daha organize ve daha etkili çalışmamız gerektiğini gösteriyor.”