Kırım'dan ‘Rusya’nın düşmanlarına karşı önemli cevap’: Halkın yüzde 90’ından fazlası anayasal değişikliklere ‘evet’ dedi

Kırımlıların yüzde 90.07’si anayasal düzenlemelere yönelik referandumda ‘evet’ oyu kullandı. Seçmenlerin yüzde 9.08’i ise değişikliklere ‘hayır’ dedi. Katılım oranı ise yaklaşık yüzde 82’yi buldu.

Rusya’ya bağlı Kırım Cumhuriyeti’nin lideri Sergey Aksenov, Vkontakte’de yaptığı açıklamada “Kırımlılar oylamada aktif katılım gösterdi. Bu bir kez daha Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yönelik yüksek destek oranını ortaya koyuyor. Kırımlılar bir kez daha tavırlarını gözler önüne serdi ve ‘Sonsuza dek anavatanımızla birlikte olmak istiyoruz’ dedi. Bu Kırım ve Rusya’nın düşmanlarına karşı önemli bir cevap” ifadelerini kullandı.