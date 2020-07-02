Russia Today, 'RT-Region' adını verdiği ücretsiz medya okulu projesi başlattı

Russia Today (RT) televizyonu, Rusya'nın bölgelerindeki gazeteciler ve blog yazarları için 'RT-Region' adını verdiği ücretsiz medya okulu projesi başlattığını duyurdu.

RT'den yapılan açıklamaya göre medya okulunda eğitim alacak olan gazeteci ve blog yazarlarına özgün içerik üretme, bölgesel haberleri ulusal düzeye dönüştürme gibi konularda uygulamalı eğitim verilecek.

Açıklamada, "RT-Region medya okulunun katılımcıları, bölgesel haberleri ulusal düzeye çıkarma eğitimi alacak, sıradışı konular oluşturabilecek veya virüsle ilgili videoların montajını yapabilecek, sosyal ağlar için özgün içerik üretmeyi öğrenecek. Ünlü gazeteciler ve medya yöneticileri, katılımcılarla mesleğin hukuki boyutlarını ve psikolojisini konuşacak" dendi.

Açıklamada sözlerine yer verilen Sputnik ve RT Genel Yayın Yönetmeni Margarita Simonyan, katılımcıların bir yerlere gitmesine gerek olmayacağını, gazetecilerin bizzat gelip RT'de öğrendiklerini anlatacaklarını ifade etti.

RT, 2016 yılında Moskova'da başlangıç seviyesindeki gazeteciler ve blog yazarları için 'Şkola' adını verdiği bir medya okulu açmıştı.

Ocak 2020'de online okul açan RT, yazarlık eğitimlerini ve webinarları tüm dünyadan katılımcılar için erişime açtı. Eğitime şimdiye dek 20 ülkeden yaklaşık 500 kişi katıldı. Mezunların bir kısmı, RT bünyesinde çalışmaya başladı.