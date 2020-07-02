Putin: Nazilerin Sovyet halkına yönelik soykırım ve suçlarının zaman aşımı süresi olamaz

'Pobeda' (Zafer) adlı Rusya organizasyon komitesi toplantısında konuşan Vladimir Putin, birkaç gün önce Rjev yakınında Sovyet asker anıtı açıldığını anımsatarak "Savaştan önce bu kentte 56 binden fazla kişi yaşıyordu. Rjev özgürlüğüne kavuşturulduğunda ise sadece yaklaşık 300 kişi vardı. Naziler oradan ayrılırken insanları, sivil halkı katletti. Naziler, Sovyetler Birliği topraklarını sömürgeleştirmeye hazırlanıyordu, bu topraklarda yaşayan Slavları ve diğer milletlerden kişileri katletmeyi veya köle yapmayı, dil ve kültürlerini yok etmeyi planlıyordu" dedi.

Nazilerin Sovyet halkına karşı gerçekleştirdiği soykırımın ve diğer suçların zaman aşımı süresi bulunmadığını vurgulayan Rus lider, bu tespitin Rus mevzuatında ve uluslararası hukuk sisteminde yer alması gerektiğinin altını çizerek ilgili kurumlara bu konuda sürekli olarak çalışma yürütme talimatı verdi.

'Zafer Günü, Rusya'nın en önemli bayramı'

Putin, 9 Mayıs Zafer Günü'nün Rusya'nın en önemli bayramı olduğunu söyledi.

Tüm zorluklara ve engellere rağmen Büyük Zafer'in 75. yıldönümüne yönelik kutlamaları düzenlemeyi başardıklarını anlatan Putin, kutlamaların hazırlanması ve düzenlenmesinde katılım sağlayan herkese teşekkür etti.

Bu arada Putin, Rusya'nın 20 şehrine 2. Dünya Savaşı sırasındaki çabaları nedeniyle 'Emekçi Kahraman Kent' unvanı verilmesine yönelik önerileri desteklediğini ve buna ilişkin kararın bu yıl alınacağını kaydetti.