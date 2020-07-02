Zaharova: Rusya Afganistan’da yalnızca meşru yönetime silah sevkiyatı yaptı

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ülkesinin hiçbir zaman Taliban’a silah vermediğini, silah sevkiyatının yalnızca Afganistan’ın meşru yönetimine yapıldığını ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun Rusya’nın Afganistan’da ABD’ye karşı hareket ettiği ve Taliban’a silah sattığı iddialarıyla ilgili konuşan Zaharova, “Rusya sadece Afganistan’ın meşru yönetimine silah sevkiyatı yaptı, bu pekâlâ biliniyor” dedi.

Haftalık basın toplantısında açıklama yapan Zaharova, Pompeo’nun Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’la olan görüşmelerde bu iddiaları gündeme getirmediğini belirtti.

Zaharova, Afganistan’da ABD özel servisinin kimliği belirsiz helikopterle IŞİD militanlarını desteklediği ve onları Taliban saldırılarının yapıldığı yerlerden başka yerlere çektiği bilgisinin de sıkça dolaştığını da hatırlattı.