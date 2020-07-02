Rusya: Hong Kong, Çin’in iç meselesi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Hong Kong ile ilgili tüm konuları Çin’in iç meselesi olarak gördüklerini ve dış müdahaleye karşı olduklarını belirtti.

Zaharova, bugünkü basın toplantısında, “Rusya’nın Hong Kong’daki durumla ilgili duruşunun değişmediğini teyit etmek istiyoruz. Çin Halk Cumhuriyeti’nin egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı duyuyoruz. Hong Kong ile ilgili tüm konuların Çin’in iç meselesi olduğunu düşünüyorum ve dış güçlerin bu ülkenin merkez hükümeti ile özel idari bölgesi arasındaki ilişkilere her türlü müdahaleye karşıyız” dedi.

Hong Kong Özel İdari Bölgesi’nde uygulanacak Ulusal Güvenlik Yasası, salı günü yerel saatle 23.00’da (TSİ 18.00) yürürlüğe girmişti. Yasa, Çin merkezi hükümetini yıkma, isyana teşvik, vatana ihanet, terör ile ulusal güvenliği tehlikeye atan fiil ve etkinliklerin yasaklanmasını içeriyor. Yasayı ihlal edenler için müebbet hapse varan çeşitli hapis cezaları öngörülüyor.

Yasa, ABD ve Avrupa ülkelerinde sert tepkiye yol açtı. Batı, Pekin’i demokratik ilkeleri ihlal etmek ve Hong Kong’un özerklik seviyesini azaltmak ile suçluyor.