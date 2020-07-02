Kayıt
18:42 02 Temmuz 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE

    Rusya Dışişleri: Afganistan ile ilgili kurgunun amacı Rusya ve ABD arasındaki etkileşimi bozmak olabilir

    Twitter
    Rusya
    URL'yi kısaltın
    0 10
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/104208/26/1042082606_0:0:1201:675_1200x675_80_0_0_d98a22b7b3df607210f57a69adf730ad.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/rusya/202007021042375734-rusyadisisleri-afganistan-ile-ilgili-kurgunun-amaci-rusya-ve-abd-arasindaki-etkilesimi-bozmak/

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Morgulov, ‘Rusya'nın Taliban bağlantılı militanlara Afganistan'daki ABD askerlerini öldürmeleri için gizlice para teklif ettiğine’ dair ortaya atılan iddianın amacının, Moskova ve Washington arasındaki Afganistan’a ilişkin etkileşimi bozma girişimi olabileceğini söyledi.

    Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Morgulov, Rus haber ajansı Tass Genel Müdür Yardımcısı Mihail Guzman’a konuştu.

    Morgulov, 'Rusya'nın Taliban militanlarına Afganistan'daki ABD askerlerini öldürmeleri için ödül teklif ettiğine' dair iddianın boşa çıkarıldığını belirterek “Şu sorudan vazgeçmek zor: Bu kimin işine yarıyor ve neden tüm bunlar yapılıyor? Ve neden şimdi, tam da bu noktada bu tür kışkırtıcı sahte bilgiler ortaya atılıyor?" ifadelerini kullandı.

    Morgulov, “Bu, Washington’daki Rus karşıtı siyasi elitin bir kısmının, Afganistan'da var olan çok etkili etkileşimimizden memnun olmayabileceği şeklinde açıklanabilir. Etkileşimimizden kastım, Dışişleri Bakanlığımız ve ABD Dışişleri Bakanlığından meslektaşlarımız arasındaki etkileşimdir” dedi.

    Rus diplomat, bu alandaki Rus-Amerikan işbirliğinin hem ikili formatta hem de bölgedeki diğer ülkelerin katılımıyla Rusya-ABD-Çin üçlü mekanizması çerçevesinde başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

    Morgulov, Rusya'ya yönelik Afganistan ile ilgili suçlamaların, ABD'deki başkanlık yarışı öncesinde ortaya atıldığına dikkat çekerek, bunun seçmenler için hassas bir konu olduğunu ve bu tür spekülasyonların bu nedenle ortaya atıldığını kaydetti.

    ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan tarihinin en uzun askeri kampanyasını sona erdireceği sözünü verdiğini, ancak bu çabaların bu kampanyadan kazanç sağlayanların muhalefetiyle karşılaştığını hatırlatan Rus diplomat “Genel olarak, böyle ucuz bir provokasyonun dünya medyası tarafından haketmediği bir ilgi gördüğünü düşünüyorum” dedi.

    NYT, Rusya’nın Taliban bağlantılı militanlara Afganistan’daki ABD askerleri ve koalisyon güçlerini öldürmeleri için gizlice para teklif ettiğine dair istihbarat bulunduğunu iddia etmişti.

    Rusya haberi yalanlarken ABD Başkanı Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı Robert O’Brien, basındaki suçlamaların ABD gizli servisler tarafından doğrulanmadığını açıklamıştı.

    Pentagon da Rusya ve Taliban arasında 'anlaşma' olduğu yönündeki bilgiye sahip olmadıklarını bildirmişti.

    Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, New York Times’taki haberi ‘yalan’ olarak nitelendirmişti.

    Etiketler:
    İgor Morgulov, Donald Trump, Afganistan, ABD, Taliban, Rusya
    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    İran'da yerli otomobil üreticileri kurayla satışa başladı
    Karikatür
    ABD’de S-400’lerin Türkiye’den satın alınması teklifi sunuldu
    İnfografik
    Askeri olarak Türkiye mi güçlü Yunanistan mı?
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet