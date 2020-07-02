Rusya Dışişleri: Afganistan ile ilgili kurgunun amacı Rusya ve ABD arasındaki etkileşimi bozmak olabilir

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı İgor Morgulov, Rus haber ajansı Tass Genel Müdür Yardımcısı Mihail Guzman’a konuştu.

Morgulov, 'Rusya'nın Taliban militanlarına Afganistan'daki ABD askerlerini öldürmeleri için ödül teklif ettiğine' dair iddianın boşa çıkarıldığını belirterek “Şu sorudan vazgeçmek zor: Bu kimin işine yarıyor ve neden tüm bunlar yapılıyor? Ve neden şimdi, tam da bu noktada bu tür kışkırtıcı sahte bilgiler ortaya atılıyor?" ifadelerini kullandı.

Morgulov, “Bu, Washington’daki Rus karşıtı siyasi elitin bir kısmının, Afganistan'da var olan çok etkili etkileşimimizden memnun olmayabileceği şeklinde açıklanabilir. Etkileşimimizden kastım, Dışişleri Bakanlığımız ve ABD Dışişleri Bakanlığından meslektaşlarımız arasındaki etkileşimdir” dedi.

Rus diplomat, bu alandaki Rus-Amerikan işbirliğinin hem ikili formatta hem de bölgedeki diğer ülkelerin katılımıyla Rusya-ABD-Çin üçlü mekanizması çerçevesinde başarıyla gerçekleştirildiğini belirtti.

Morgulov, Rusya'ya yönelik Afganistan ile ilgili suçlamaların, ABD'deki başkanlık yarışı öncesinde ortaya atıldığına dikkat çekerek, bunun seçmenler için hassas bir konu olduğunu ve bu tür spekülasyonların bu nedenle ortaya atıldığını kaydetti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikan tarihinin en uzun askeri kampanyasını sona erdireceği sözünü verdiğini, ancak bu çabaların bu kampanyadan kazanç sağlayanların muhalefetiyle karşılaştığını hatırlatan Rus diplomat “Genel olarak, böyle ucuz bir provokasyonun dünya medyası tarafından haketmediği bir ilgi gördüğünü düşünüyorum” dedi.

NYT, Rusya’nın Taliban bağlantılı militanlara Afganistan’daki ABD askerleri ve koalisyon güçlerini öldürmeleri için gizlice para teklif ettiğine dair istihbarat bulunduğunu iddia etmişti.

Rusya haberi yalanlarken ABD Başkanı Trump’ın ulusal güvenlik danışmanı Robert O’Brien, basındaki suçlamaların ABD gizli servisler tarafından doğrulanmadığını açıklamıştı.

Pentagon da Rusya ve Taliban arasında 'anlaşma' olduğu yönündeki bilgiye sahip olmadıklarını bildirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, New York Times’taki haberi ‘yalan’ olarak nitelendirmişti.