Zaharova: ABD'nin İran'a silah ambargosunu uzatma teklifi dayanaksız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun BM Güvenlik Konseyi'nde yaptığı çağrıyı değerlendiren Zaharova, "Bu konunun BM Güvenlik Konseyi'nin gündemine getirilmesi için objektif nedenler bulunmuyor. ABD, Güvenlik Konseyi'nin yetkilerini kendi dar konjonktürel amaçları doğrultusunda kullanmak için ne hukuki ne de başka tür dayanaklara sahip" dedi.

Mike Pompeo, BM Güvenlik Konseyi'nin İran oturumunda yaptığı konuşmada, uluslararası topluma ambargonun yenilenmesi çağrısında bulunmuştu.

Pompeo, İran'a yönelik uluslararası silah ambargosunun yenilenmemesi halinde, İran'ın, Ortadoğu'daki vekalet savaşları ve ortakları Hamas, Hizbullah ve Husiler için yeni gelişmiş teknolojiler ve silahlar satın alabileceği, Ortadoğu'nun ekonomik istikrarını tehdit edecek Demokles'in kılıcını elinde tutacağı iddiasına bulunmuştu.

Rusya ve Çin, ABD'nin İran'a yönelik uluslararası silah ambargosunun uzatılması talebine destek vermeyeceklerini açıklamıştı.

BM Güvenlik Konseyi'nin 13 yıldır İran'a uyguladığı silah ambargosu, 2015'te imzalanan nükleer anlaşma kapsamında ekim ayında sona erecek.