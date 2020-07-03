Zaharova: ‘Rusya-Taliban’ iddiaları Hollywood yapımı yalan

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın Taliban ile ‘anlaşma’ yaptığı yönündeki iddiaların ABD içindeki politik mücadelenin bir parçası, muhtemelen Amerikan istihbaratı ve politikacıları tarafından ortaya atılan bir şey olduğunu belirtti.

Zaharova, Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, “Bunun ‘gişe bombası’ olduğu yönündeki değerlendirmelere kesinlikle katılıyorum. ABD’nin politik kampanyası için servis alanında Hollywood’un en iyi yönetmenleri çalışıyor” ifadesini kullandı.

Bu bağlamda, 1997 yapımı ‘Başkanın Adamları’ adlı ABD komedisini hatırlatan Zaharova, “Başkanın Adamları filmini tekrar izleyin. ABD’deki seçim kampanyalarının nasıl sağlandığına bakın. Tam da senaryocular, Hollywood yönetmenler sayesinde. Her şey birbirini tutuyor. Uzun yıllardır bunu yapıyorlar. Rusya’nın Taliban ile anlaşma sağladığı iddiası da bu türden bir öykü, ABD içindeki politik mücadelenin bir parçası” dedi.

Seçimlere az bir süre kaldığını, bu yüzden “tüm düğmelere” basıldığını dile getiren Zaharova, “Muhtemelen Amerikan gizli servisler veya politikacılar tarafından ortaya atılan yeni bir şey, bir saçmalık, bir fake. Kaba bir fake” diye ekledi.

Zaharova, bu iddianın derhal Moskova tarafından reddedildiğini hatırlattı.