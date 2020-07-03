Kremlin: Koronavirüs ve ekonomiye etkileriyle mücadele, önceliğimiz olarak duruyor

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’daki epidemiyolojik durumun artık politik hayatı yavaşlatmadığını, ama Devlet Başkanı ve bölgesel yönetimlerin faaliyetinde öncelik olmaya devam ettiğini belirtti.

Peskov, bugünkü basın toplantısında, “Epidemiyolojik durum, ülkenin politik hayatını frenlemeyecek kadar iyileşse de buna rağmen ilgili önlemlere devam etme ihtiyacı, sağlık sistemini hazır durumda tutma ihtiyacı ortadan kalkmış değil” ifadesini kullandı.

Bu bağlamda, “Bu çalışma yönünün elbette öncelik olarak kaldığını” vurgulayan Peskov, “Salgının ekonomik sonuçlarına, ekonomik krize gelince, bu da Devlet Başkanı için faaliyetinin önceliklerinden biri olarak kalıyor” diye ekledi.