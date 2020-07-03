Zaharova’dan ABD’ye: Siz kendi sorunlarınızı çözün, dünya bunu bekliyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’da anayasal düzenlemelere ilişkin halk oylamasından dolayı endişe duyduklarını belirten ABD’ye başka ülkelerin içişlerine karışmama ve kendi sorunlarını çözme çağrısı yaptı. Zaharova, “Dünya bunu bekliyor” dedi.

YouTube’daki Solovyov-LIVE kanalındaki canlı yayında, Washington’dan gelen Rusya’daki halk oylamasıyla ilgili endişe duydukları açıklaması ile ilgili değerlendirmede bulunan Zaharova, başka ülkelerin içişlerine karışmama çağrısında bulundu.

Zaharova, “Her ülkenin kendi iç, dış politikasını, ekonomi, kültür ve insani politikasını yürütme hakkı vardır” dedi.

ABD’ye kendi iç sorunlarıyla ilgilenme çağrısı yapan Zaharova, “Siz o sorunları çözün, bütün dünya bunu bekliyor. Şimdi Dışişleri Bakanlığı, Beyaz Saray ve sonsuz tavsiyeler veren tüm diğer harika kuruluşlar için hep birlikte çalışma ve ABD içindeki derin iç hizipleşmenin üstesinden gelme vakti” ifadelerini kullandı.

Zaharova ayrıca ABD’nin kendi sınırları içinde olmak koşuluyla canı nasıl isterse öyle yaşayabileceğini vurguladı.