Peskov: Yabancı ülkelerin anayasal düzenlemelerle ilgili eleştirilerini dikkate almayacağız

Günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Peskov, "Moskova yönetimi, kabul edilen düzenlemeler hakkında bazı ülkelerden gelen eleştirel açıklamaları biliyor. Ancak bunları dikkate almaya hazır değiliz" dedi.

Rusya'nın uluslararası hukuk temellerine ve normlarına, uluslararası hukukun ruhuna bağlılığını koruduğunu, korumakta olduğunu ve koruyacağını ancak bununla birlikte her şeyden önce kendi ulusal egemenliğine bağlı kaldığını ve kalacağını kaydeden Peskov, şunları vurguladı:

"Yapılan düzenlemeler, uluslararası hukukla hiçbir şekilde çelişmiyor. Kaldı ki, benzer hükümler bir dizi ülkede uygulanıyor. Bir kez daha tekrar etmek isterim ki, bu tür kaygıları dikkate almaya hazır değiliz ve almayacağız."

'Putin, Rus siyasi sistemini güçlendirmek için sürekli olarak çalışıyor'

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Rus siyasi sistemini güçlendirmek için sürekli olarak çalıştığını kaydetti.

"Ülkemizin tam teşekküllü ve geri dönüşü olmayan şekilde güçlendirilmesi için gereken iyileştirme süreci ve sağlamlaştırma süreci kademeli olarak sürdürülüyor. Dün tamamlanan anayasa değişiklikleri süreci, bu yönde atılan önemli bir adım" diye devam eden Peskov, Putin'in bunun üzerinde sürekli olarak çalıştığının ve bunun Rus liderin önceliklerinden biri olduğunun altını çizdi.

Devletin 20 yıl önceki durumuna bakıldığında 'daha iyisini istemek' için gerekçeleri bulunduğunu ve devletin yıkılmanın eşiğinde olduğunu anımsatan Peskov, şunları söyledi:

"Bizzat Putin'in de dediği gibi, SSCB'nin dağılmasının, dünya tarihindeki bu eşsiz çöküşün ardından tarihi bağlamda çok az zaman geçti. Bu, Rusya da dahil herhangi bir ülkenin temellerinin tam teşekküllü olarak yeniden tesisi, güçlendirilmesi ve sağlamlaştırılması açısından da çok az bir zaman. Bundan dolayı birçok yasal düzenleme aceleyle yapıldı. 20 yıl önce yıkılmanın eşiğinde olan, iç ve dış tehditlere maruz kalan bir ülkede yaşadığımızı unutmayalım. Şu anda öyle yaşamıyoruz. Tamamen farklı koşullarda yaşıyoruz ancak daha yapmamız gereken çok ama çok iş var. Bunu Devlet Başkanı da dile getirdi."

Peskov, Putin'in bugün anayasa çalışma grubu üyeleriyle bir araya gelerek kabul edilen anayasal düzenlemelerin uygulamaya koyulmasına ilişkin planları istişare edeceğini, ayrıca uluslararası telefon görüşmeleri yapacağını ekledi.