Rusya: Türkiye ile Soçi-İstanbul arasında denizden yolcu taşımacılığını geliştirme konusunu inceliyoruz

Rusya Ulaştırma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Rusya ve Türkiye’nin, Soçi ile İstanbul limanları arasında deniz üzerinden yolcu taşımacılığını geliştirme konusunu incelediği belirtildi.

Bakanlığın açıklamasına göre, Rusya ve Türkiye’nin ulaştırmaya yönelik çalışma grupları arasında bir toplantı gerçekleştirildi. Görüşmede ulaştırma ile makamlarının temsilcileri yer aldı.

İki taraf da Soçi ile İstanbul limanları arasında deniz üzerinden yolcu trafiğini ve yük taşımacılığını geliştirmekle ilgilendiğini belirtti.

Görüşmede Bakü-Tiflis-Kars tren yolu üzerinden lojistik güzergâhlarının geliştirilmesine devam edilmesi konusunda da anlaşıldı.

Taraflar ayrıca ümit vaat eden ve güvenli bir lojistik ağının kurulmasına ilişkin işbirliği yapılmasında karar kıldı.