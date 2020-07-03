Lavrov: Rusya, Libya’daki büyükelçiliğinin yeniden çalışmaya başlamasına karar verdi

Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'i destekleyen Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Akile Salih’le bir araya gelen Lavrov, “Rusya’nın Libya Büyükelçiliği’nin çalışmalarının yeniden başlatılması kararı aldık. Temsilciliğin başında bu aşamada Sayın Maslahatgüzar Camşed Boltayev olacak” dedi.

Lavrov, Boltayev’in şimdilik Tunus’ta olacağını, ancak Rusya’yı Libya’nın her yerinde temsil edeceğini ifade etti.

Rusya’nın Libya’da çatışmaların derhal durdurulması ve taraflar arasında diyaloğun başlatılmasından yana olduğunu belirten Lavrov, krizin askeri bir çözümü olmadığını ve bizzat Libyalılar tarafından masaya oturularak çözülmesi gerektiğini ifade etti.

Lavrov, “Bununla bağlantılı olarak tarafınızın Ramazan ayının başlaması vesilesiyle 23 Nisan’da ortaya koyduğu girişim bizi yüreklendirdi. Çatışmaların derhal durdurulması ve Libya’nın üç tarihi bölgesinin eşit düzeyde temsil edilmesine götürecek bir siyasi diyaloğun başlamasını o zaman da desteklemiştik, desteklemeye de devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Lavrov ayrıca, “Şahsınızın 6 Haziran’da Mısır’a yaptığı ziyaret sırasında Mısır Devlet Başkanı Sayın Abdülfettah el Sisi tarafından duyurulan ve ‘Kahire Bildirgesi’ olarak anılan belgeyi de göz önüne aldık. Kahire’nin bu adımının Berlin Konferansı’nda alınan kararlara uygun olduğunu ve girişimlerinizin gerçekleştirilmesi için Libya içindeki görüşmeler konusunda temel oluşturabileceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Libya’nın Şam’daki diplomatik varlığını yeniden başlatma girişimlerini olumlu değerlendiriyoruz’

Lavrov, Libya’nın, Suriye’nin başkenti Şam’daki diplomatik varlığını yeniden başlatmaya yönelik adımlarını olumlu değerlendirdiklerini ifade etti.

Lavrov, Astana sürecinin garantör ülkeleri olan Rusya, Türkiye ve İran liderlerinin yakın zamanda görüştüğünü ve Suriye krizinin yalnızca Suriyeliler arasındaki diyaloğun güçlendirilmesi yoluyla çözülebileceği konusundaki görüşlerini yinelediğini belirtti.

Lavrov, “Arap ülkelerinin Şam’daki varlığını yeniden başlatması, bu sürece katkılı olur. Sizin de bu yönde adım atmayı planladığınızı biliyor ve bunu olumlu karşılıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Suriye’nin Arap Birliği’ne dönmesini destekliyoruz’

Lavrov, Rusya’nın Suriye’nin Arap Birliği’ne dönmesini desteklediklerini ve üye ülkelerin Suriye krizinin çözümüne katkıda bulunmasını umduklarını ifade etti.

Lavrov, “Batılı partlerlerimizin Suriye’yi izole etme girişimlerini önlemede katkıda bulunacak tüm eylemleri ve Suriye’nin Arap ailesine dönmesini destekliyoruz. Bu konunun Arap Birliği’nde görüşülmekte olduğunu biliyor, ayrıca tüm Arap ve İslam dünyasının çıkarları gözetilerek adil bir şekilde çözülmesini umuyorum” ifadelerini kullandı.

Suriye’nin Arap Birliği’ne üyeliği Kasım 2011’de askıya alınmıştı.