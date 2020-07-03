Rusya Savunma Bakanlığı: Koronavirüs aşısı olan gönüllülerde olumsuz bir durum gözlenmedi

Rusya Savunma Bakanlığı, klinik testler kapsamında iki hafta önce yeni tip koronavirüs aşısı olan gönüllülerde olumsuz bir durum gözlenmediğini belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "18 Haziran'da iki tür aşıdan birini alan ilk gruptaki gönüllüler kendilerini iyi hissediyor, sağlık durumlarıyla ilgili bir şikayetleri bulunmuyor. Geride kalan iki hafta boyunca ciddi bir olumsuz durum tespit edilmedi" denildi.

Rusya'da gönüllüler üzerindeki aşı test çalışmaları Savunma Bakanlığı ve N.F. Gamaley Ulusal Epidemiyoloji ve Mikrobiyoloji Araştırma Merkezi'nin işbirliğinde yürütülüyor.

Sıvı ve toz olmak üzere iki türde geliştirilen aşının klinik testlerine 17 Haziran'da başlandı. Sıvı haldeki aşının klinik testleri, Moskova'daki Burdenko askeri hastanesinde yapılırken toz haldeki aşı Seçenov Üniversitesi'nde test ediliyor. Klinik testler, 38'er gönüllüden oluşan iki grup üzerinde gerçekleştiriliyor.

Gruplardan ilki askerlerden, ikincisi sivillerden oluşuyor.