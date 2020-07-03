Putin kararnameyi imzaladı: Yeni anayasal düzenlemeler yarın yürürlüğe girecek

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin'in imzaladığı kararname uyarınca Rusya Anayasası'nda yapılması kabul edilen değişiklikler, yarın yürürlüğe girecek.

Bu arada anayasa çalışma grubu üyeleriyle yapılan toplantıda açıklamalarda bulunan Putin, "Düzenlemeler, halkın iradesiyle yürürlüğe giriyor. Benim tutumumu biliyorsunuz; anayasada yapılan değişiklikler herkese dokunuyor ve bu konuda son sözü, belirleyici sözü sadece Rusya halkı söyleyebilirdi" dedi.

Halk oylamasında anayasal düzenlemelere destek veren Rusya halkına bir kez daha teşekkür eden Putin, "Bu önemli kararı, tüm ülkeyle birlikte aldık. Bu karar, Rusya'nın gelecekteki gelişiminin temelinde yer alan değerlerle ve ana prensiplerle ilişkili" ifadelerini kullandı.

Oylama sonuçlarının ulusal önem taşıyan temel konularda toplumsal dayanışmanın yüksek seviyede olduğunu ortaya koyduğunu kaydeden Putin, Rusların oy verdiği önceliklerin ve değerlerin somut uygulamalarda eksiksiz olarak hayata geçirilmesi için hükümete, parlamentoya ve bölge liderlerine talimat verdi.

Putin, Rusya Anayasası'ndaki düzenlemelerin kabulünün ardından Rus mevzuatında nitelikli bir değişim yapılacağına dikkat çekerek, Rusya'daki mevcut yasaların yenilenen Anayasa'ya tamamen uyumlu hale getirilmesi gerektiğinin altını çizdi.

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