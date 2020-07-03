Lavrov'dan uluslararası topluma Filistin-İsrail müzakerelerine ilişkin çağrı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, İsrail ve Filistin'in Ortadoğu Dörtlüsü himayesinde en kısa sürede yeniden müzakere masasına oturmasının sağlanması için uluslararası topluma çağrı yaptı.

Lavrov, Moskova'da Libya Ulusal Ordusu Komutanı Halife Hafter'i destekleyen Tobruk'taki Temsilciler Meclisi'nin Başkanı Akile Salih'le yaptığı görüşme sırasında İsrail-Filistin kriziyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Lavrov, "Ortadoğu Dörtlüsü himayesinde ve Arap ülkelerinin aktif katılımıyla İsrail ve Filistin arasındaki doğrudan müzakerelerin derhal yeniden başlatılması için gereken koşulların oluşturulması amacıyla uluslararası toplumun çabalarına hiç olmadığı kadar ihtiyaç var" dedi.

Krizin çözüm sürecinin çıkmaza girdiğini kaydeden Lavrov, "Filistin-İsrail sorununun çözümüne yönelik uluslararası hukuki zeminin bozulması, iki taraflı bir çözüm beklentilerine son verecek ve tüm bölgenin güvenliği için öngörülemeyen sonuçlara gebe olacak" ifadelerini kullandı.

Lavrov, Fetih ve Hamas'ın İsrail'in ilhak planına karşı ortak çalışma kararı almasından memnuniyet duyduklarını da belirtti.

Lavrov sözlerini şöyle sürdürdü: "Ortak çabalarımızın başarısı için çözülmesi gereken sorunlardan biri, Filistin'de birliğin yeniden tesis edilmesi. Bu bağlamda, Fetih ve Hamas temsilcilerinin Filistin Kurtuluş Örgütü platformunda Filistin devletinin çıkarlarını gözetme kararı aldıklarını açıkladıkları ortak basın toplantısını memnuniyetle karşıladık. Tüm Arap temsilcilerin bu eğilimi desteklediğini düşünüyoruz."