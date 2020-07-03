FSB, Kuzey Kafkasya'da halifelik kurmayı planlayan 5 örgüt üyesini yakaladı

FSB'den yapılan açıklamaya göre gözaltına alınan örgüt üyeleri, radikal ideoloji propagandası yaparak örgüte yeni üyeler kazandırıyor ve Kuzey Kafkasya'da halifelik kurulması yönünde çalışma yürütüyordu.

Örgütün hücre evinde yapılan aramalarda aşırılık propagandası içeren çok sayıda kitap, el yazısı metinler, çeşitli silah ve mühimmat ele geçirildi.