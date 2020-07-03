Rusya: Türkiye ile uçuşları yeniden başlatma konusunu görüşmeye hazır değiliz

Rusya Ulaştırma Bakan Yardımcısı Yuriy Tsvetkov, Türkiye’nin iki ülke arasındaki uçuşları 15 Temmuz’dan itibaren başlatma teklifini görüşmeye hazır olmadıklarını, sınırların açılması konusunun hükümetin ayrıcalığı olduğunu Türk mevkidaşlarına bildirdiklerini söyledi.

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, 11. Rus-Türk Ulaştırma Çalışma Grubu Toplantısının video konferans yoluyla gerçekleştiğini bildirdi.

Rus heyete Ulaştırma Bakan Yardımcısı Yuriy Tsvetkov, Türk heyetine de Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Selim Dursun başkanlık etti. Toplantıda hava, deniz, demir yolu ve kara taşımacılığı alanındaki işbirliğinin değerlendirildiği ifade edildi.

Tsvetkov, görüşmenin ardından düzenlediği basın toplantısında, "Sınırları açmak veya açmamak, açılacaksa ne zaman açmak hükümetin ayrıcalığı olduğu için bu konuyu görüşmeye hazır olmadığımızı söyledik" ifadelerini kullandı.

Rusya Ulaştırma Bakanı Yevgeniy Ditrih, salı günkü açıklamasında, Türkiye’nin gerçekten de iki ülke arasındaki uçuşları 15 Temmuz’dan itibaren yeniden başlatmayı teklif ettiğini bildirmişti. Ditrih, bu teklifi dikkate aldıklarını, ama dış hat seferleri için tarih vermek için henüz erken olduğunu söylemişti.

Rusya, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını yüzünden 27 Mart’ta tüm dış hat seferleri askıya alma kararını almıştı.