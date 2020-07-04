Kremlin’den Putin’in gömleğinin satış ilanına ilişkin açıklama

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin’in bir otelde bıraktığı iddiasıyla internet üzerinden satışa sunulan gömlek ile ilgili ilana inanılmaması gerektiğini söyledi.

Sputnik’e konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in bir otelde bıraktığı iddiasıyla internet üzerinden satışa sunulan gömlek ile ilgili ilana inanılmaması gerektiğini açıkladı.

Kremlin Sözcüsü, bu tür ilanlara itibar edilmemesi gerektiğini ifade etti, Putin’in gömleğinin unutulmuş olma ihtimali olup olmadığı sorusuna ise, “Hayır, böyle bir şey mümkün değil” yanıtını verdi.

Satıcı 165 bin ruble değer biçmiş

Daha önce özel satış ilanlarının yer aldığı popüler web sitelerinden birinde, Nijniy Novgorod kentindeki Sheraton otelde unutulduğu iddia edilen bir gömleğin satışı ile ilgili ilan verilmişti. İlanda, gömleğin oda temizliği sırasında bulunduğu, çamaşır yıkamaya verilmediği ve gerekli görülmesi halinde satıcının ekspertiz yaptırmaya hazır olduğu belirtilmişti. Satış tutarı ise 165 bin ruble (yaklaşık 15.9 bin TL) olarak belirlenmişti.

‘Gerekirse DNA ekspertizine gönderilebilir’

Rus lider Putin en son 10 Ekim 2019’da Nijniy Novgorod’u ziyaret etmiş ve Başkanlık Konseyi’nin beden eğitimi ve spor faaliyetleri geliştirme toplantısına başkanlık etmişti.

İlanı veren kişi ise gömleğin hala satışta olduğunu doğrulamış, gömleğin üzerinde kime ait olduğunu gösteren herhangi bir işaretin olmadığını, fakat gerekli görülmesi halinde DNA ekspertizine gönderilebileceğini ifade etmişti.