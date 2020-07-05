Rusya'da 6 bin 736 yeni koronavirüs vakası saptandı: 134 ölü

Rusya'da son 24 saatte 6 bin 736 yeni koronavirüs vakası tespit edildiği, ölü sayısının 134 kişi artarak 10 bin 161'e yükseldiği bildirildi. Sağlığına kavuşanların sayısı ise 450 bini geçti.

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamaya göre Rusya'nın 84 bölgesinde Kovid-19 vaka sayısında 6 bin 736'lık artış kaydedildi. Böylelikle ülkedeki toplam vaka sayısı 681 bin 251'e yükseldi.

Yeni vakaların 2 bin 5'inde semptom görülmediği kaydedildi.

Rusya'da Kovid-19'u yenerek sağlığına kavuşanların sayısı ise son 24 saatte 3 bin 871 artarak 450 bin 750 oldu.

Ülkedeki toplam ölü sayısı dünkü 168'e göre 134 daha artarak 10 bin 161’e ulaştı.

Rusya'da günlük vaka sayıları, 10 gün üst üste 7 binin altında kaydediliyor, günlük vaka artışı ise 6 gün üst üst yüzde 1 seviyesinde seyrediyor.