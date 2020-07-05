Rusya'da 6 bin 736 yeni koronavirüs vakası saptandı: 134 ölü

Koronavirüsle mücadele merkezinden yapılan açıklamaya göre Rusya'nın 84 bölgesinde Kovid-19 vaka sayısında 6 bin 736'lık artış kaydedildi. Böylelikle ülkedeki toplam vaka sayısı 681 bin 251'e yükseldi.
Yeni vakaların 2 bin 5'inde semptom görülmediği kaydedildi.
Rusya'da Kovid-19'u yenerek sağlığına kavuşanların sayısı ise son 24 saatte 3 bin 871 artarak 450 bin 750 oldu.
Ülkedeki toplam ölü sayısı dünkü 168'e göre 134 daha artarak 10 bin 161’e ulaştı.
Rusya'da günlük vaka sayıları, 10 gün üst üste 7 binin altında kaydediliyor, günlük vaka artışı ise 6 gün üst üst yüzde 1 seviyesinde seyrediyor.
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