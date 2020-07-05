Putin’den Trump’a ‘Bağımsızlık Günü’ kutlaması

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump’a Bağımsızlık Günü dolayısıyla bir kutlama telgrafı gönderdiğini belirtti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus basınına yaptığı açıklamada Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in ABD Başkanı Donald Trump’a Bağımsızlık Günü dolayısıyla bir kutlama telgrafı gönderdiğini ifade etti.

Peskov, Putin’in Trump’ı kutlayıp kutlamadığı sorusu karşısında, “Evet, bir kutlama telgrafı gönderildi” yanıtını verdi.

1776'da İngiltere'den bağımsızlığını ilan eden ABD’de 4 Temmuz’da Bağımsızlık Bildirgesi imzalanıp yayınlanmıştı. Amerikalılar bu yıl ülkenin ana ulusal bayramını 244'üncü kez kutladı.

Kutlamalar kapsamında başkent Washington'da gösteri uçuşları gerçekleştirildi, akşam saatlerindeyse havai fişek gösterileri düzenlendi.