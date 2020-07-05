Putin'den anayasal değişikliklerin önemine ilişkin açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yürürlükte olan Rusya Anayasası'ndaki yeni düzenlemelerin kabul edilmesiyle doğru bir adım atıldığından emin olduğunu belirtti.

Rusya lideri Putin, Rossiya 1 televizyonuna verdiği röportajda yürürlükte olan Rusya Anayasası'ndaki yeni düzenlemelerin kabul edilmesiyle doğru bir adım atıldığından emin olduğunu vurguladı.

Putin, "Yürürlükte olan anayasadaki yeni düzenlemeleri kabul ederek doğru yaptığımızdan kesinlikle eminim. Bu değişiklikler devlet yapımızı güçlendirecek ve önümüzdeki onlarca yıl boyunca ülkemizin ilerici gelişimi için gerekli koşulları oluşturacak” diye konuştu.

'SSCB Anayasası'nda cumhuriyetlerin ayrılma hakkı ve Komünist Parti tekeli saatli bombaya dönüştü'

Putin, SSCB Anayasası'nda cumhuriyetler için öngörülen ayrılma hakkının ve 1977'deki anayasada tanımlanan Komünist Partinin iktidar ile ilgili tekel hakkının saatli bombaya dönüştüğünü ifade etti:

"Sovyetler Birliği’nden özgür ayrılma hakkı konusuna gelince, 1977 anayasasında ve önceki anayasalarda Komünist Partinin iktidarı üzerindeki münhasır tekel hakkı tanımlanmıştı ve Komünist Parti bütün devlet sisteminin direğiydi. Çeşitli ulusal kurum temsilcilerinin Komünist Partiden çekilme hakkı yoktu. Her şey partinin elindeydi.”

"Ve (Komünist Parti) kendiliğinden, herhangi bir dış darbe olmadan, içeriden dağılmaya başladığı zaman ardından ülke de dağılmaya başladı. Bu kesinlikle kabul edilemez. İşte bu, 1922'de Sovyetler Birliği'nin oluşumu sırasında ve daha sonra 1924, 1936 ve 1977 anayasalarında konulan saatli bombadır. Biz buna benzer şeylerden kaçınmalıyız.”

Putin'in geçen ocakta Federal Meclis’te yaptığı konuşmada dile getirdiği anayasal düzenlemelere yönelik geçen hafta gerçekleştirilen halk oylamasında Rusların yüzde 77.9’u 'evet', yüzde 21.2’si 'hayır' oyu vermişti.

Kremlin'den yapılan açıklamaya göre Putin'in imzaladığı kararname ile Rusya Anayasası'nda yapılması kabul edilen değişiklikler, dün itibarıyla yürürlüğe girmiş oldu.