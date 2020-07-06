Moskova Patrikhanesi: İstanbul’da cami sıkıntısı yok, Ayasofya ibadethaneye dönüştürülmemeli

Metropolit Hilarion, Rossiya-24 televizyonunda yaptığı açıklamada “Çok kutuplu, çok dinli bir dünyada yaşıyoruz, bu nedenle inananların duygularına saygıyla yaklaşılmalı. Şu durumda Türkiye’nin Müslüman ağırlıklı bir nüfusa sahip olduğu anlaşılabilir bir şey, fakat İstanbul’u çok iyi biliyorum, cami sıkıntısı yok. Ayasofya’nın hemen yanında Sultanahmet Camii var ve orası faaliyet gösteriyor. Oraya gidilebilir, neden özellikle de şimdi Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi ihtiyacı duyulduğunu anlamıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘İnanç özgürlüğünün kabul edilemez bir ihlali olur’

Hilarion’a göre, Osmanlı’nın İstanbul’u fethettikten sonra Ayasofya’nın camiye dönüştürüldüğü döneme geri dönülmemeli.

Hilarion, “Bu konunun Türkiye’nin şu an içinde bulunduğu siyasi durumdan, ülkenin devlet başkanının Ayasofa’nın camiye dönüştürülmesini isteyenlerin tarafında olmasından kaynaklı olduğu aşikâr. Ancak günümüz koşullarında böyle bir adım inanç özgürlüğünün kabul edilemez bir ihlali” dedi.

‘Sadece Türkiye’nin içişleri meselesi değil, Ayasofya dünya için önemli bir yapı’

Hilarion, açıklamalarını şöyle sonlandırdı:

“Bu ayrıca birçok Türk yetkilinin belirttiği gibi sadece Türkiye’nin içişleri meselesi değil. Ayasofya tüm Hristiyanlar için, dünya için önem taşıyan bir yapı ve son dönemde bu konu üzerinden dönen tartışmaları büyük üzüntüyle karşılıyoruz.”