Patrik Kirill: Ayasofya'nın statüsünün gözden geçirilmesine ilişkin çağrılardan derin endişe duyuyorum

Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill, bazı Türk siyasetçilerin Hristiyan kültürünün en büyük anıtlarından Ayasofya'nın müze statüsünün gözden geçirilmesi için yaptığı çağrılardan derin endişe duyduğunu belirtti.

6. yüzyılda Kurtarıcı İsa onuruna inşa edilen Ayasofya'nın tüm Ortodoks alemi için büyük anlam taşıdığını kaydeden Kirill, "Burası Rus Kilisesi için de özel değere sahip. Ayasofya'nın eşiğinden giren büyük Vladimir knyazlığının elçileri, yapının ihtişamı karşısında büyülendi. Onların hikayelerini duyan Aziz Vladimir, vaftiz oldu ve Rusları vaftiz etti, ardından Rusya yeni bir manevi ve tarihsel boyuta yani Hıristiyan uygarlığına adım attı" dedi.