Zaharova: Sözlerini yazdığım iki şarkı yakında çıkacak

Sözlerini yazdığı iki şarkının hazır olduğunu belirten Zaharova, şarkılardan birinin lezginka tarzında olduğunu ifade etti.

Kafkas dansı olarak bilinen lezginkayı çok sevdiğini belirten Zaharova, 2019 sonbaharındaki bir lezginka yarışması sırasında bu şarkının hazır olduğunu, ancak salgından kaynaklı olarak yaşanan bazı sorunlardan dolayı kamuoyunun beğenisine sunulamadığını söyledi.

Diğer şarkının da yoğun duygular eşliğinde yazılmış bir şarkı olduğunu belirten Zaharova, “Bu şarkıyı çok ünlü kadın şarkıcılarımızdan biri seslendirecek. Çok ilginç, tartışma yaratan biri. Şimdi dramatik bir aile hikayesiyle adı duyuldu, zaten şarkının sözleri de buradan çıktı. Tüm bunlar tesadüfen gelişti, ancak birdenbire şarkıya dönüştü. Kendisine sözleri yolladım, o da iki gün sonra bana hazır olan şarkıyı gönderdi” dedi.

Zaharova, bahsettiği şarkıcının adını vermedi.

Zaharova nisan ayında da Facebook hesabından Maksim Fadeyev ve Valeriy’in ‘Do Predela’ isimli şarkısının klibini paylaşmış, şarkının sözlerinin kendisine ait olduğunu belirtmişti.