Eski Ukraynalı futbolcu Rusya’da casusluktan tutuklandı

Moskova’nın Meşanskiy Mahkemesi’nden Sputnik’e yapılan açıklamada, eski Ukraynalı futbolcunun geçen yılın Ekim ayında tehlikeli madde, silah ve değerli eşya kaçakçılığından gözaltına alındığı bildirildi.
Vasilenko’ya 19 Haziran günü Ukrayna adına casusluk yapma suçlaması yöneltildi.
Eski sporcu 20 yıla kadar hapis cezası alabilir.
Davayla ilgili başka ayrıntı verilmezken Vasilenko’nun gözaltına alındığı an işsiz olarak kayıtlarda geçtiği biliniyor.
İnternetteki bilgiye göre, Vasilenko Ukrayna’da Druzhba Berdyansk, Torpedo Melitopol ve Tavriya Novotroitsk takımlarında forma giymişti.
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