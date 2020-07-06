Kalaşnikov’un bilinmeyen makineli tabancasının videosu yayınlandı

Ünlü Rus silah tasarımcısı Mihail Kalaşnikov’un 1950’li yıllarda tasarladığı Kalaşnikov makineli tabancasının videosu yayınlandı. Varlığı az kimseler tarafından bilinen bu silah hizmete girmemişti.

Sovyetler Birliği yönetimi 1949’da silah tasarımcılarına ordu için küçük bir otomatik silah geliştirme görevi verilmişti. Tabancanın tekli ve seri atış yapabilmesi gerekiyordu.

Yarışmaya dönemin önde gelen silah tasarımcıları İgor Steçkin, Pavel Voyevodin ve Mihail Kalaşnikova katılmışlardı. Yarışmayı kazanan isim Steçkin oldu. Steçkin’in geliştirdiği makineli tabanca bugün de özel timler tarafından kullanılıyor. Kalaşnikov’un geliştirdiği tabanca poligon testlerine alınmamıştı.

Kalaşnikov tabancasının şarjör kapasitesi başlarda 18 mermiydi ama daha sonra 20 mermiye çıkarılmıştı. Uzunluğu 222, eni 34, yüksekliği 150 milimetre olan tabancanın etkili menzili 200 metreydi.