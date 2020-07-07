Kremlin: Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmayı planladığı iddiaları saçmalık

Kremlin Sözcüsü Peskov, Rusya'nın Kırım'ın temiz su ve içme suyuna erişimini sağlamak için Ukrayna'ya saldırabileceği yönündeki iddiaları reddetti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya'nın Kırım'a temiz su ve içme suyu temin etmek için Ukrayna'ya saldırabileceği iddialarını değerlendirdi.

Peskov, yaptığı açıklamada "Bu tam bir saçmalık. Bu, ne yazık ki hiçbir şekilde Ukrayna’nın güneydoğudaki krizin çözümüne katkıda bulunmayan Kiev’deki Rus karşıtı histeriyi yapay bir şekilde tırmandırmadır" ifadelerini kullandı.

Açıklamasında, Ukrayna’dan tek taraflı olarak bağımsızlık ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti ve Lugansk Halk Cumhuriyeti’nin Rusya ile birleşme olasılığıyla ilgili medyada çıkan haberi de değerlendiren Peskov, bu konuda hiçbir bilgiye sahip olmadığını söyledi.

Kremlin Sözcüsü, Rusya'nın Donetsk ve Lugansk halklarına insani yardımını sürdürdüğünü belirterek, "Çünkü Ukrayna’nın güneydoğusundaki durum hâlâ çözüme yaklaşmış değil" dedi.