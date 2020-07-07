Rusya’da koronavirüs vaka sayısı 6368 arttı

Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre, gün içinde vaka sayısı 82 bölgede 6368 arttı. Yeni vakaların 1902’sinde bir semptoma rastlanmadı. Bu nisan sonundan beri görülen en düşük günlük vaka sayısı.

Toplam vaka sayısı 85 bölgede 694 bin 230’a yükseldi.

Gün içinde iyileşenlerin sayısı 9551 artarak 463 bin 880’e çıktı.

Son 24 saatte 198 kişi daha hayatını kaybetti, salgın nedeniyle ölenlerin sayısı 10 bin 494’e ulaştı.