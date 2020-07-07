Rusya'nın Norilsk kentinde nehre akan yakıt nedeniyle dünyanın en ağır cezalarından biri kesildi

Rusya'nın Norilsk kentindeki bir termik santralde dizel yakıt dökülmesi sonucu yaşanan kaza nedeniyle Norilskiy Nikel (Nornickel) şirketine yaklaşık 150 milyar rublelik (2 milyar doların üzerinde) dünyanın en ağır çevresel zarar cezalarından biri kesildi.

Rusya’nın Sibirya bölgesinin kuzeyindeki Norilsk kentinde mayıs sonunda bir termik santraldeki dizel tankından 21 bin ton dizel yakıtının dökülmesi ile meydana gelen kazanın faturası belli oldu.

Rusya Doğal Kaynakları İzleme Kurumu (Rosprirodnadzor), yaşanan kazanın çevreye 147.7 milyar ruble zarar verdiğini belirleyerek Nornickel şirketine bu tutarda bir ceza kesilmesine karar verdi. Bu ceza, çevreye zarar verilmesi nedeniyle kesilen Rusya'nın en ağır cezası, dünyanın ise en ağır cezalarından biri olarak görülüyor.

Dünyanın en büyük nikel üreticileri arasında adı geçen Rus şirket, kesilen cezanın tamamını ödemeye hazır olduklarını açıkladı.

29 Mayıs’ta Rusya'nın Sibirya bölgesinin kuzeyindeki Norilsk’te TETs-3 termik santralindeki dizel tankından 21 bin ton dizel yakıt dökülmüş, civardaki bir nehre sızmış ve Krasnoyarsk bölgesinde federal düzeyde olağanüstü hal ilan edilmişti.

Norilsk Nikel, yakıt tanklarının altındaki direkleri hareket ettiren permafrostaki ısınmanın kazanın başlıca nedeni olduğunu düşünüyor. Rusya Soruşturma Komitesi, sorumlular hakkında ceza davası açmıştı.