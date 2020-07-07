Rus vekil: Ayasofya tartışmasının körüklenmesi, İslam ve Ortodoksluktan uzak güçlerin çıkarlarına hizmet edecek

Duma vekili Sergey Gavrilov, Ayasofya'nın statüsüyle ilgili durumun ve tartışmanın körüklenmesinin İslam ve Ortodoksluktan uzak güçlerin çıkarlarına hizmet edeceğini söyledi.

Ayasofya'nın statüsünün değiştirilmesiyle ilgili tartışmalara dahil olan Duma Sivil Toplumu Geliştirme, Toplumsal ve Dini Derneklerin Sorunları Komitesi Başkanı Gavrilov, öncelikle Türkiye'nin egemenliğinin mutlak olduğunu belirterek Rusya ve Türkiye arasındaki ilişkilerin tüm alanlarda gelişmekte olduğunu ifade etti.

Ayasofya'nın Rus turistler ve inananlar tarafından büyük ilgi gördüğünü ve Türk tarafının bu anıtın statüsünü değiştirmemeyi kabul edeceğini umduklarını kaydeden Gavrilov, "Burayı tüm inananlar ziyaret etmeli. Türkiye Ermeni Patriği'nin önerdiği gibi, burada farklı dinlere mensup kişiler için ibadet etme imkanı sağlanabilir" dedi.

Modern Türkiye'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün Ayasofya'yla ilgili kararının dünyada çok değerli bulunduğunu ve bu karara saygı gösterildiğini anımsatan Gavrilov sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ayasofya'nın müze olarak kalması yönünde alınacak karar, geleneksel mezhepler, halklar ve kültürler arası ilişkilerin güçlenmesine hizmet edecek. Tartışmanın körüklenmesi, ilişkilerimizi zorlaştırmakla kalmayacak, İslam ve Ortodoksluktan uzak güçlerin çıkarlarına da hizmet edecek."

Rusya parlamentosunun alt kanadı Duma’da, Ayasofya’nın camiye dönüştürülmesi tartışmalarına ilişkin TBMM’ye hitaben yazılmış bir bildiri kabul edilmişti.

Söz konusu yazıda "Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin milletvekilleri olan meslektaşlarımızdan, mevcut durumu her yanıyla analiz etmelerini rica ediyoruz. Onlara, Ayasofya’nın statüsüyle ilintili bir karar alırken bilge bir biçimde davranmaları çağrısını yapıyoruz" şu ifadeleri yer almıştı.