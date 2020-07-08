Rusya’da terör örgütüne yeni üyeler arayan kişiler gözaltına alındı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Rusya’da yasaklı olan Ketibet Tevhid vel Cihad uluslararası terör örgütü adına yeni üyeler arayan kişilerin Kaliningrad kentinde gözaltına alındığını söyledi.

FSB Kaliningrad İdaresi Sözcüsü Yekaterina İspravnikova, "Ketibet Tevhid vel Cihad uluslararası terör örgütünün gizli hücresinin üyesi olan Orta Asya kökenli 4 vatandaşın suç faaliyeti önlendi" açıklamasında bulundu.

Operasyonunun, FSB ve sınır muhafız idaresi tarafından ortaklaşa gerçekleştirildiği ifade edilirken terör örgütü üyelerinin, bölgede çalışan Orta Asyalı işçi göçmenlere yönelik ideolojik çalışmalar yürüttüğü ve örgüte kazandırılan yeni üyeleri sıcak bölgelere gönderdiği ifade edildi.

Baskın düzenlendiği evde aşırılık propagandası içeren çok sayıda kitap, terör örgütünün bayrakları ve simgeleri tespit edildi.